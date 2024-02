Danone vor Verkauf des Russland-Geschäfts - Zeitung

PARIS (Dow Jones)--Danone plant einem Zeitungsbericht zufolge einen Verkauf seines russischen Geschäfts an ein Mitglied des vom Kreml bestellten Managements, das in Verbindung steht mit dem tschetschenischen Herrscher Ramsan Kadyrow. Das Russland-Geschäft, dessen Beschlagnahmung Wladimir Putin vor sieben Monaten angeordnet hatte, soll an die Firma Vamin Tatarstan gehen, die Mintimer Mingazov gehört. Dieser war von Moskau im Sommer in das Management des Danone-Geschäfts bestellt worden, kurz nachdem der Kreml die Kontrolle darüber an Yakub Zakriev übergeben hat, einen Neffen Kadyrows.

Laut einem Brief an den russischen Landwirtschaftsminister, in den die FT Einblick hatte, zahlt Vamin Tatarstan 17,7 Milliarden Rubel oder 178 Millionen Euro.

Danone lehnte eine Stellungnahme ab. Vamin Tatarstan reagierte nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

February 22, 2024