Danone will Beteiligung an chinesischer Molkerei verkaufen

Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)--Die Danone SA verkauft ihren Anteil am chinesischen Molkereiunternehmen Mengniu Dairy Co. Die Franzosen wollen im Anschluss den Großteil der erwarteten Erlöse über einen Aktienrückkauf an die Aktionäre zurückgeben.

Der französische Lebensmittelkonzern teilte mit, dass er als ersten Schritt zu seinen Verkaufsplänen eine Vereinbarung mit Cofco Dairy Investments Ltd. getroffen hat, seine indirekte Beteiligung an Mengniu in eine direkte Beteiligung von 9,8 Prozent umzuwandeln. Mengniu, das Molkereiprodukte herstellt und vertreibt, ist an der Börse in Hongkong notiert und hat eine Marktkapitalisierung von rund 18 Milliarden Euro. Danone sagte, dass seine indirekte Beteiligung einen Buchwert von etwa 850 Millionen Euro hat. Sobald die Umwandlung abgeschlossen ist, könnte das französische Unternehmen die Anteile noch in diesem Jahr in einer oder mehreren Transaktionen verkaufen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2021 01:27 ET (06:27 GMT)