Danya Cebus ließ sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Danya Cebus die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Danya Cebus 1,28 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,85 Milliarden ILS umgesetzt, gegenüber 1,61 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net