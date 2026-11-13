DarioHealth: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

13.11.26 06:35 Uhr

DarioHealth veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,73 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,960 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net