Dark Star Minerals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Dark Star Minerals hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dark Star Minerals ein EPS von -0,200 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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