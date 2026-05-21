DarkPulse präsentierte Quartalsergebnisse

DarkPulse hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen USD – eine Minderung von 85,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net