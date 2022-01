Darmstädter Merck will per Übernahme mRNA-Geschäft ausbauen

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern (Merck) will mit einer Übernahme sein Geschäft mit der mRNA-Technologie ausbauen. Das Dax-Unternehmen (DAX 40) hat eine Vereinbarung zum Kauf der US-Biopharma-Firma Exelead unterzeichnet, wie es am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Der Kaufpreis beläuft sich demnach auf rund 780 Millionen US-Dollar (690 Mio Euro). Verkäufer ist der italienische Pharmakonzern Essetifin, wie eine Merck-Sprecherin bestätigte.

Exelead hat seinen Hauptsitz in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana. Das Unternehmen ist laut Mitteilung unter anderem auf Lipid-Nanopartikel spezialisiert, einer Schlüsselkomponente für mRNA-Therapeutika, die auch bei der Bekämpfung von Covid-19 zum Einsatz kommen. Bereits Anfang 2021 hatte Merck den Hamburger mRNA-Spezialisten Amptec übernommen./jcf/stw/he