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Heute im Fokus

Michael Burry warnt vor KI-Blase: Auf diese Aktien setzt der Hedgefondsmanager. Meta-Aktie zum Schnäppchenpreis - oder tappen Anleger in eine Falle? Commerzbank: CEO will tausende Stellen wegen KI streichen. Fraport: Streiks und spätere Osterferien bremsen Flughafenaufkommen.