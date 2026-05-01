DAX24.456 +1,3%Est505.935 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 -0,5%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.032 -0,7%Euro1,1637 -0,3%Öl107,4 +1,6%Gold4.570 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Amazon 906866 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus
Top News
Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie unverändert Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie unverändert
Webinar: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst Webinar: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil