DARWIN: Moderates Umsatzwachstum 2026 erwartet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die DARWIN AG im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz deutlich auf 54,3 Mio. Euro gesteigert, beim EBITDA aber rote Zahlen verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage schlage sich die deutliche Umsatzsteigerung nicht im EBITDA nieder. Dieses sei auf -6,88 Mio. Euro (GJ 2024: 35,79 Mio. Euro) deutlich gesunken. Der Wert des Vorjahres (2024) habe jedoch von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen über 50,91 Mio. Euro profitiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien Rückstellungsauflösungen in geringerem Umfang vorgenommen worden, sodass der sonstige betriebliche Ertrag mit 7,34 Mio. Euro erheblich unter dem Vorjahreswert [...]

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