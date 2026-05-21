DARWIN: Moderates Umsatzwachstum 2026 erwartet

Auf Basis überarbeiteter Prognosen erwartet die Darwin AG für 2026 ein moderates Umsatzwachstum. Die GBC-Analysten senken das Kursziel, bestätigen aber das Kaufvotum.

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die DARWIN AG im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz deutlich auf 54,3 Mio. Euro gesteigert, beim EBITDA aber rote Zahlen verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage schlage sich die deutliche Umsatzsteigerung nicht im EBITDA nieder. Dieses sei auf -6,88 Mio. Euro (GJ 2024: 35,79 Mio. Euro) deutlich gesunken. Der Wert des Vorjahres (2024) habe jedoch von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen über 50,91 Mio. Euro profitiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien Rückstellungsauflösungen in geringerem Umfang vorgenommen worden, sodass der sonstige betriebliche Ertrag mit 7,34 Mio. Euro erheblich unter dem Vorjahreswert gelegen habe. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2025 seien vom Management jedoch die Ende Januar 2026 publizierten kurz- und mittelfristigen Planzahlen zurückgenommen worden. Für das laufende Geschäftsjahr werde nun ein moderater Umsatzanstieg erwartet. Für eine konkrete Ergebnis-Guidance fehle der Gesellschaft aktuell die Sichtbarkeit für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Angesichts der neuen Gegebenheiten habe das Analystenteam die Prognosen angepasst und erwarte nun, dass die EBIT-Break-Even-Schwelle ab dem Geschäftsjahr 2027 überschritten werde. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 24,75 Euro (zuvor: 30,00 Euro9 und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.05.2026, 18:00 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 21.05.2026 um 10:19 Uhr fertiggestellt und 21.05.2026 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

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