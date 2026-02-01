Das Ende der Atempause - US-Unternehmen heben Preise wieder an

Von Ruth Simon

DOW JONES--Nachdem sie die Preise über mehrere Monate stabil gehalten hatten, haben große und kleine Betriebe zu Jahresbeginn eine neue Runde von Erhöhungen eingeleitet. In einigen Fällen liegen diese im hohen einstelligen Prozentbereich. Bereits im vergangenen Jahr hatten Unternehmen die Preise heraufgesetzt, nachdem Zölle die Kosten in die Höhe getrieben hatten. Ab dem Herbst sahen viele Firmen jedoch zunächst von weiteren Steigerungen ab und boten teilweise Rabatte an, um Kunden im Weihnachtsgeschäft zu gewinnen.

Diese Atempause bei der Preisgestaltung ist nun vorbei. Viele Unternehmen heben die Preise üblicherweise zu Beginn des neuen Jahres an. Die Zuwächse im Januar schienen jedoch bei Elektronik, Haushaltsgeräten und anderen langlebigen Gütern stärker als normal auszufallen, sagte UBS-Ökonom Alan Detmeister. Einige Unternehmen machten Zölle für ihre Erhöhungen verantwortlich. Andere, insbesondere kleine Betriebe, verwiesen zudem auf höhere Löhne und kräftig gestiegene Kosten für die Krankenversicherung. Die Firmen gaben an, diese Belastungen nicht allein auffangen oder an Lieferanten weitergeben zu können.

Die Preise für die günstigsten Importgüter sind seit ihrem Tiefstand Ende November um 2,3 Prozent gestiegen. Dies geht aus Daten bis zum 10. Februar hervor, die von Alberto Cavallo, einem Professor der Harvard Business School, erhoben wurden. Der Adobe Digital Price Index stellte fest, dass die Online-Preise im Januar den größten monatlichen Anstieg seit zwölf Jahren verzeichneten. Treiber waren höhere Preise für Elektronik, Computer, Haushaltsgeräte sowie Möbel und Bettwaren.

Columbia Sportswear teilte mit, die Preise für Frühlings- und Herbstware im Durchschnitt um einen hohen einstelligen Prozentsatz anzuheben. Zuvor hatte das Unternehmen Erhöhungen bei Herbst- und Wintergütern weitgehend vermieden. Das Unternehmen habe zudem Preise mit seinen Fabriken neu verhandelt und weitere Schritte zur Kostensenkung unternommen. "In Kombination mit unseren anderen Maßnahmen ist es unser Ziel für 2026, die finanziellen Auswirkungen hoher Zölle auszugleichen", sagte Chief Executive Tim Boyle in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen Anfang dieses Monats.

Zweite Welle nach zollbedingten Preiserhöhungen

Solche neuen Preissteigerungen folgen auf die Welle von zollbedingten Erhöhungen im vergangenen Jahr. Die Einzelhandelspreise begannen ab Oktober zu sinken, wobei die größten Rückgänge vor dem Black Friday zu verzeichnen waren, so Cavallo. Danach begannen sie jedoch wieder zu steigen, insbesondere nach Weihnachten. Dies deute auf eine Neujustierung nach den Feiertagen hin.

Levi Strauss hob die Preise im vergangenen Monat als Reaktion auf Zölle an und führt in diesem Monat zusätzliche Erhöhungen ein. Zu den Artikeln, die nun mehr kosten, gehören "Ribcage Straight Ankle"-Damenjeans, deren Preis um 10 Dollar auf 108 Dollar stieg. "Original Fit"-Herrenjeans wurden um 5 Dollar auf 84,50 Dollar verteuert. Das Bekleidungsunternehmen gab an, bei neueren und hochwertigeren Produkten mehr Spielraum für Preiserhöhungen zu haben. Bei preisgünstigeren Einstiegsartikeln falle der Anstieg moderater aus.

Die Structural Systems Repair Group (SSRG), ein Bauunternehmen aus Cincinnati, nimmt eine Preiserhöhung von 10 Prozent bis 15 Prozent vor, die in neuen Verträgen in diesem Jahr wirksam wird. SSRG fängt Preissteigerungen bei Materialkosten von insgesamt 5 Prozent oder weniger normalerweise ab. Im vergangenen Jahr hätten die Zölle die Stahlpreise jedoch um 10 Prozent nach oben getrieben, sagte Bryan Erickson, der Präsident des Unternehmens. Die Gesundheitskosten für die 115 Mitarbeiter seien um einen ähnlichen Betrag gestiegen. "Es ist für uns nicht tragbar, diese Art von Anstieg ohne ein Entgegenkommen unserer Kunden zu tolerieren", sagte Erickson.

Kleinere Unternehmen müssen höhere Kosten eher weitergeben

Höhere Kosten können besonders für kleine Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Diese verfügen in der Regel über geringere Gewinnmargen als Großkonzerne und haben weniger Möglichkeiten, höhere Ausgaben auszugleichen. Durch Preiserhöhungen riskieren Unternehmen zudem, Käufer abzuschrecken und den Absatz zu schädigen.

Als Zölle Stanley Black & Decker im vergangenen Jahr dazu veranlassten, die Preise im Durchschnitt im hohen einstelligen Bereich anzuheben, fielen die Umsätze in den USA. Dies betraf insbesondere preisgünstigere Artikel. Der Werkzeug- und Eisenwarenhersteller prüfe nun punktuelle Rabatte, sagte Finanzvorstand Patrick Hallinan Anfang des Monats vor Analysten.

Sin, ein Hersteller von Haushaltswaren und Beleuchtung aus Brooklyn, nimmt Artikel wie ein Keramik-Pflanzgefäß für 450 Dollar aus dem Sortiment. Das Unternehmen glaubt nicht, dass Kunden noch mehr bezahlen würden. Gleichzeitig werden die Preise im gesamten restlichen Sortiment in diesem Jahr angehoben. "Wir versuchen, steigende Kosten aufzufangen, wann immer wir können", sagte Eigentümerin Virginia Sin. Dennoch habe das Unternehmen die Preise flächendeckend erhöht, da Löhne, Materialkosten, Versand und andere Ausgaben gestiegen seien. Die Einstiegslöhne für neue Mitarbeiter in der Ausbildung stiegen zwischen 2022 und 2025 um 20 Prozent.

Viele Betriebe haben versucht, Zölle und anderen Inflationsdruck durch Kostensenkungen und Druck auf Lieferanten auszugleichen. Einige Unternehmen gaben jedoch an, dass diese Optionen allein nicht ausreichten.

"Chirurgisch präzise" Preisanhebungen

Zollausgaben führten im vergangenen Jahr zu Bruttokosten von 70 Millionen Dollar. In diesem Jahr werden weitere 70 Millionen Dollar hinzukommen, wie der Gewürzhersteller McCormick mitteilte. Das Unternehmen hob im September einige Preise an und nimmt in diesem Monat weitere Anpassungen vor. "Unsere Preismaßnahmen waren chirurgisch präzise", sagte Chief Executive Brendan Foley im vergangenen Monat.

Mehr als die Hälfte der Leiter kleiner Unternehmen plant, die Preise in den nächsten drei Monaten zu erhöhen. Dies ergab eine Dezember-Umfrage der Beratungsfirma Vistage Worldwide unter 600 Unternehmern. Nahezu 70 Prozent planten Erhöhungen von 4 Prozent bis 10 Prozent. Weitere 10 Prozent rechnen mit Steigerungen von mehr als 10 Prozent.

Atomic Object, ein Software-Berater aus Michigan, hob den Stundensatz für Kunden in diesem Jahr auf 200 Dollar an. Zuvor war die Rate Ende 2024 bereits von 180 auf 195 Dollar pro Stunde erhöht worden.

"Wir haben den Markt bei 195 Dollar getestet und wollten dort bleiben", sagte Jeff Williams, ein geschäftsführender Partner. "Aber die Steigerungen bei Gehältern und Sozialleistungen treiben die Ausgaben immer weiter nach oben." Die Krankenversicherungsprämien des Unternehmens sprangen in diesem Jahr um 14 Prozent nach oben, nachdem sie bereits 2025 um 12 Prozent gestiegen waren. Sie entsprechen nun fast 10 Prozent der Einnahmen gegenüber etwa 5 Prozent vor drei Jahren.

