DORTMUND (dpa-AFX) - Nach dem Aufruhr um Felix Nmecha und dessen umstrittene Jubelgeste hat sich BVB-Sportchef Lars Ricken deutlich zu seinem Fußballer bekannt. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) betonte bei Sky, "wie sehr wir Felix als Spieler, als Menschen schätzen". Man habe mit dem deutschen Nationalspieler "wirklich auch ein vertrauensvolles, internes Gespräch" geführt, schilderte Ricken. "Und dabei wollen wir es auch belassen und uns bitte wieder um die sportlichen Themen kümmern."

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Nmecha hatte zuletzt mit dem Jubel beim Spiel gegen Elversberg (2:1) nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott gezeigt. Er deutete dabei an, eine Krone auf dem Rasen zu platzieren. Die Symbolik wird von dem Netzwerk "Ballers in God" genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik.

BVB-Clubchef Hans-Joachim Watzke hatte den 26-Jährige dann aufgefordert, auf den Jubel zu verzichten. Bundestrainer Jürgen Klopp erzählte nach einem Gespräch, dass der Mittelfeldspieler auf die Geste künftig verzichten werde.

Ricken meinte nun über Nmecha: "Wir respektieren seinen christlichen Glauben wirklich sehr. Er hat uns deutlich gemacht, dass er sich auch mit seiner Geste weder respektlos oder diskriminierend oder gar missionarisch verhalten wollte, und das lebt er auch seit dem ersten Tag bei Borussia Dortmund." Der Profi sei "mit überwältigender Anzahl der Stimmen in den Mannschaftsrat gewählt worden, weil er einfach auch so einen verbindenden Charakter hat"./msw/DP/zb