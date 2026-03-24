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Das sagt Reus über eine mögliche Sancho-Rückkehr zum BVB

25.03.26 05:56 Uhr
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LOS ANGELES (dpa-AFX) - Ex-BVB-Kapitän Marco Reus hat sich positiv über eine mögliche Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) geäußert. "Ich rate Jadon in erster Linie, zu schauen, wo er sich wieder wohlfühlt und wieder zu seinem Spiel finden kann. Und wenn das beim BVB ist, dann wäre es sowohl für ihn als auch für Dortmund gut", sagte der 36-jährige Ex-Nationalspieler der "Sport Bild".

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Reus und Sancho spielten zuletzt in der Rückrunde 2023/2024 zusammen in Dortmund. Reus wechselte danach zu Los Angeles Galaxy, Sancho ging zurück zu Manchester United, von wo aus er ausgeliehen war. Sancho hatte zuvor bereits von 2017 bis 2021 für den BVB gespielt und hat seither einen Befürworter in Reus.

"Ich habe selten mit einem Spieler zusammengespielt, der instinktiv und in engen Situationen so gute Entscheidungen getroffen hat", sagte Reus über den alten Kollegen. "Abgesehen von seinen Assists und Toren, weiß er, was das Spiel braucht und was seine Mitspieler brauchen. Er ist ein Spieler, der zwei, drei Gegenspieler auf sich zieht und genau einschätzen kann, wann er seine Kollegen in den richtigen Momenten einbinden muss."

Sancho hatte in Dortmund vor allem nach seinem ersten Wechsel zum Bundesligisten eine überragende Zeit und wurde vor fünf Jahren für 85 Millionen Euro an Manchester United verkauft. Seitdem konnte er nie wieder an sein damaliges Leistungsvermögen anknüpfen. Aktuell spielt er - ebenfalls auf Leihbasis - beim englischen Erstligisten Aston Villa. Der Marktwert des einstigen BVB-Fanlieblings ist von zwischenzeitlich 120 Millionen auf aktuell geschätzt etwa 20 Millionen Euro gesunken. Im Sommer wäre er ablösefrei./max/DP/zb

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20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
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17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

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