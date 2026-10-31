DaShenLin Pharmaceutical Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

DaShenLin Pharmaceutical Group A ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DaShenLin Pharmaceutical Group A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,30 CNY. Im letzten Jahr hatte DaShenLin Pharmaceutical Group A einen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DaShenLin Pharmaceutical Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,32 Milliarden CNY im Vergleich zu 6,55 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,336 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 7,50 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion Finanzen.net