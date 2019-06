dasistunsegal: Wilken auf dem 3. Platz bei den PMI Awards 2019

Mit der Personalmarketing-Kampagne #dasistunsegal haben es die Wilken Software Group und die Ulmer Digital-Agentur moog bei den renommierten PMI Awards 2019 auf das Siegertreppchen geschafft. Der Preis wurde vom W&V Job-Network und WESTPRESS im Rahmen des Kongresses dee:p19 in Hamm vergeben. Insgesamt sechs Unternehmen waren im Vorfeld von einer Expertenjury ausgewählt worden. In jeweils dreiminütigen Präsentationen mussten sich die Kandidaten auf der dee:p10 dem Fachpublikum stellen. Das Plenum entschied dann live via Handy-App über die besten "Personalmarketing Innovationen 2019". Dabei bekam die Kampagne "Ein Zivilist kämpft fürs Employer Branding der Bundeswehr " des Bundesministeriums der Verteidigung die meisten Stimmen, gefolgt vom Klinikum Dortmund mit der Kampagne "Lockstoff". Hinter der drittplatzierten Wilken-Kampagne #dasistunsegal landeten die Deutsche Apotheker- und Ärztebank mit ihrer IT-Recruiting-Kampagne, Querfeld's Wiener Kaffeehaus mit der Kampagne "Familie Querfeld. Die erste Familie, die man sich aussuchen kann", sowie Remondis Assets & Services mit dem Projekt "Die Videobewerbungsbox".

"Du bist schwul, ein Freak, ewiger Student, sitzt im Rollstuhl... #dasistunsegal": Mit solch provokanten Slogans auf Großplakaten und Postkarten wollte die Wilken Software Group Ende 2017 Quereinsteiger als IT-Trainees gewinnen. Das Ergebnis: Alle der fünf Trainees, die in Folge der Kampagne eingestellt wurden, konnten in diesem Jahr in die Festanstellung übernommen worden und arbeiten künftig als Berater, Produktmanagerin oder Entwicklerin für Wilken. Entwickelt wurde die Kampagne von der Ulmer Digital-Agentur moog.

Die PMI Awards sind 2014 aus dem Preis "Social Media Personalmarketing Innovator" hervorgegangen, den humancaps media, Westpress und das W&V Job-Network 2011 ins Leben gerufen hatten. Die Verleihung der Awards ist Teil der Recruiting-Fachkonferenz dee:p, die am 6. Juni 2019 bei der Agentur für Personalmarketing Westpress in Hamm stattfand. Die sechs Kampagnen waren im Vorfeld von der Expertenjury bestimmt worden. Christoph Athanas (meta HR), Joachim Diercks (Cyquest), Johanna Hartz (Wollmilchsau), Prof. Dr. Martin Grothe (Complexium), Eva Planötscher-Stroh (Vereinigte Bühnen Wien), Raoul Fischer (W&V) sowie Simon Zicholl (Westpress) hatten dazu eine Vielzahl von Einreichungen gesichtet und vorbewertet.

