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Dassault Aviation und OHB stellen der ESA Raumgleiterprojekt vor

11.05.26 16:50 Uhr
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Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Der französische Luft- und Raumfahrtkonzern Dassault Aviation und der deutsche Satellitenhersteller OHB haben angekündigt, der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ein gemeinsames Projekt für einen Raumgleiter vorzustellen. Das Projekt soll mit Angeboten von US-Konzernen bei Hin- und Rückflügen zu Raumstationen sowie bei wiederverwendbarer Weltraumlogistik konkurrieren.

Laut der Mitteilung hat Dassault bereits mit dem Bau einiger Teile des Gleiters begonnen, während OHB für das Servicemodul verantwortlich ist. Am Montag gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass sie als Kernpartner an dem Projekt "Vortex-S" mitwirken werden. Derzeit führen sie Gespräche mit anderen großen europäischen Raumfahrtunternehmen über deren mögliche Beteiligung.

"Vortex-S für die ESA ist eine ehrgeizige Initiative, die von der Notwendigkeit autonomer europäischer Weltraum-Transportkapazitäten angetrieben wird", sagte OHB-Vorstandschef Marco Fuchs.

Dassault hatte das Projekt im Jahr 2025 mit dem Ziel gestartet, Europas strategische Autonomie im erdnahen Weltraum, also in einer Entfernung von etwa 160 bis 2.000 Kilometern, zu stärken. Das Unternehmen strebt einen Erstflug mit einem vier Meter langen Demonstrator im Jahr 2028 an.

Das Interesse Europas an Raumgleitern ist zuletzt aufgrund ihrer militärischen Einsatzmöglichkeiten gestiegen. Dazu gehört die Fähigkeit, Satelliten und sogar Waffen schnell im Orbit zu platzieren sowie Satelliten zu inspizieren. Vortex-S ist eines von mehreren europäischen Projekten, die Europa dabei helfen könnten, die Abhängigkeit Europas von US-Unternehmen wie Elon Musks SpaceX bei Startkapazitäten zu verringern.

Der US-Konzern Boeing, das britisch-amerikanische Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic und eine wachsende Zahl von Startups produzieren oder entwickeln derzeit ebenfalls Raumgleiter.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 10:50 ET (14:50 GMT)

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