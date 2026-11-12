Datacentrex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Datacentrex hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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