Datacentrex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Datacentrex hat am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,220 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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