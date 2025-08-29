Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 133,16 USD.

Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,6 Prozent auf 133,16 USD ab. Die Datadog A-Aktie sank bis auf 132,05 USD. Mit einem Wert von 134,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 618.804 Stück.

Bei 170,07 USD markierte der Titel am 07.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 27,72 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,70 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 38,65 Prozent wieder erreichen.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 826,76 Mio. USD – ein Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 645,28 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je Datadog A-Aktie.

