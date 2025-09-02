Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Mittwochnachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 132,81 USD abwärts.

Die Datadog A-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 132,81 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 132,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 119.943 Datadog A-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,07 USD) erklomm das Papier am 07.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Mit einem Kursverlust von 38,48 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 826,76 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 645,28 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,15 USD fest.

