Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 129,89 USD abwärts.

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 129,89 USD. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 129,35 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.083 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 23,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,70 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 37,10 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Datadog A veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 826,76 Mio. USD im Vergleich zu 645,28 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu