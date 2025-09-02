Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 132,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,4 Prozent auf 132,12 USD. Bei 129,11 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 131,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 369.897 Stück.

Bei 170,07 USD markierte der Titel am 07.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 28,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,16 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie.

Datadog A veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 826,76 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 645,28 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,15 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.net

