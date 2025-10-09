Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Datadog A

Datadog A im Fokus

Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 162,74 USD.

Die Datadog A-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 162,74 USD. Die Abwärtsbewegung der Datadog A-Aktie ging bis auf 162,57 USD. Bei 163,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 92.330 Datadog A-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 4,50 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,70 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 49,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Datadog A ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

