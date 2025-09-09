Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 138,80 USD nach.

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 138,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die Datadog A-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 138,79 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 362.186 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 170,07 USD markierte der Titel am 07.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,53 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD ab. Mit Abgaben von 41,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 826,76 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu