Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 196,27 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 196,27 USD. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 196,22 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.642 Datadog A-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,76 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,37 Prozent.
Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.11.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Datadog A mit einem Umsatz von insgesamt 885,65 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 690,02 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 28,35 Prozent gesteigert.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 12.02.2026 gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,01 USD in den Büchern stehen haben wird.
