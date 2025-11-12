DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.354 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.198 +1,7%
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Datadog A im Fokus

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Datadog A

12.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 190,20 USD.

Die Datadog A-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 190,20 USD abwärts. Die Datadog A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 190,12 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 199,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 531.121 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2025 auf bis zu 201,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 57,05 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.11.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 885,65 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 690,02 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Datadog A am 12.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

