Blick auf Datadog A-Kurs

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zieht am Montagabend an

13.10.25 20:23 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zieht am Montagabend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Datadog A. Zuletzt konnte die Aktie von Datadog A zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 163,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
141,10 EUR -0,44 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 163,44 USD. Die Datadog A-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,59 USD aus. Bei 163,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 297.162 Datadog A-Aktien.

Bei einem Wert von 170,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 4,06 Prozent zulegen. Bei 81,70 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 50,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 826,76 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,15 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.net

