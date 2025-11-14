Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 182,66 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Datadog A-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 182,66 USD ab. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 179,03 USD. Bei 181,18 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 191.627 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei 201,69 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 10,42 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.11.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 885,65 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 690,02 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 12.02.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,01 USD je Aktie.

