Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Freitagabend in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 185,42 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 185,42 USD. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 179,03 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 662.922 Stück.
Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 201,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 8,07 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.11.2025. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 885,65 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 690,02 Mio. USD eingefahren.
Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,01 USD im Jahr 2025 aus.
