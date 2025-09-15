Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Dienstagabend ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Zuletzt fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 134,83 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 134,83 USD. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 132,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 829.516 Stück.
Bei 170,07 USD erreichte der Titel am 07.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 26,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 39,41 Prozent Luft nach unten.
Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Datadog A mit einem Umsatz von insgesamt 826,76 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 28,12 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 1,83 USD in den Büchern stehen haben wird.
