Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Nachmittag schwächer

21.08.25 16:11 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 127,52 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
109,88 EUR 0,10 EUR 0,09%
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 127,52 USD. Im Tief verlor die Datadog A-Aktie bis auf 126,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ 72.049 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,37 Prozent. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 826,76 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

