Datadog A im Blick

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit grünen Vorzeichen

21.08.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 128,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
109,88 EUR 0,10 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere um 20:08 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Datadog A-Aktie bei 129,17 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 128,06 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 308.307 Aktien.

Bei einem Wert von 170,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2024). 32,13 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 36,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 826,76 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

