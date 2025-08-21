Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A macht am Freitagnachmittag Boden gut

So bewegt sich Datadog A

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 129,48 USD zu.

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 129,48 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,79 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 129,01 USD. Bisher wurden heute 50.878 Datadog A-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,07 USD) erklomm das Papier am 07.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,35 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Datadog A ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 826,76 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,83 USD je Aktie.

