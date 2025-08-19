Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 130,71 USD zu.

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 130,71 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,37 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 129,01 USD. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 560.587 Stück gehandelt.

Am 07.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 30,11 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 826,76 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu