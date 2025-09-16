DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.406 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.746 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Datadog A im Fokus

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A steigt am Montagabend

22.09.25 20:25 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A steigt am Montagabend

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 138,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
117,94 EUR 1,66 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,1 Prozent auf 138,98 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 139,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,38 USD. Bisher wurden via NASDAQ 415.339 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.12.2024 auf bis zu 170,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 18,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,21 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 826,76 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu

In eigener Sache

Übrigens: Datadog A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Datadog A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Datadog A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung