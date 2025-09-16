Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A steigt am Montagabend

Datadog A im Fokus

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 138,98 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,1 Prozent auf 138,98 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 139,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,38 USD. Bisher wurden via NASDAQ 415.339 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.12.2024 auf bis zu 170,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 18,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,21 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 826,76 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

