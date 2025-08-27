DAX24.049 ±0,0%ESt505.399 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.465 -0,2%Nas21.624 +0,2%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,80 ±0,0%Gold3.408 +0,3%
Datadog A im Fokus

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A schiebt sich am Nachmittag vor

28.08.25 16:10 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Datadog A. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 137,48 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
119,26 EUR 8,94 EUR 8,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 137,48 USD. In der Spitze legte die Datadog A-Aktie bis auf 138,34 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 458.604 Datadog A-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Mit einem Zuwachs von 23,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 81,70 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 68,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Datadog A veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 826,76 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 645,28 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

