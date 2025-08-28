DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.547 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Notierung im Blick

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

29.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 136,58 USD.

Die Datadog A-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 136,58 USD abwärts. Im Tief verlor die Datadog A-Aktie bis auf 136,48 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 139,96 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 697.340 Aktien.

Am 07.12.2024 markierte das Papier bei 170,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 24,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 40,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Datadog A veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Datadog A mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Datadog A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 826,76 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

