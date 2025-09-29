Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Dienstagnachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 144,18 USD abwärts.

Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 144,18 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 142,90 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 144,43 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 90.693 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 15,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 43,33 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 826,76 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

