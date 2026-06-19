Dataproces Group A-S Bearer and-or registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dataproces Group A-S Bearer and-or registered hat am 18.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Dataproces Group A-S Bearer and-or registered hat ein EPS von 0,04 DKK vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 DKK auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 10,9 Millionen DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,7 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,170 DKK. Im letzten Jahr hatte Dataproces Group A-S Bearer and-or registered einen Gewinn von 0,190 DKK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 44,44 Millionen DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 47,59 Millionen DKK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net