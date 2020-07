Chinas Exporte legen im Mai überraschend zu - Auch Importe steigen

Wie am Dienstag vorgelegte Daten der Zollbehörden zeigen, legten die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,5 Prozent zu. Hintergrund sind die Öffnungen in anderen Volkswirtschaften nach den Beschränkungen im Zuge der Coronakrise. Experten hatten mit einem Rückgang von 1,5 Prozent gerechnet. Im Mai hatte es noch ein Minus von 3,3 Prozent gegeben.

Die Importe in die weltweit zweigrößte Volkswirtschaft stiegen das erste Mal in diesem Jahr an. Das Plus betrug 2,7 Prozent. Analysten hatten im Schnitt einen Einbruch von zehn Prozent vorausgesagt, nachdem es im Mai noch ein Minus von 16,7 Prozent war.

Peking (Reuters)

