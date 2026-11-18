Datenleck bei der Bank

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing räumt nach dem riesigen Datenleck bei dem DAX-Unternehmen Fehler ein.

"Wenn man heute auf die Vorgänge schaut, hinterfragt man natürlich, ob man etwas anders hätte machen können", sagte er dem "Handelsblatt". Im Jahr seiner Amtsübernahme 2018 sei die Lage der Bank allerdings komplex gewesen. "Rückblickend kann man immer sagen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht anders hätte priorisieren können", sagte Sewing und fügte hinzu: "Ich bin nicht fehlerfrei." Der Kurs habe aber "immer gestimmt und stimmt weiterhin".

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Internationale Medien hatten nach Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten Vorwürfe erhoben, die Deutsche Bank habe über Jahre zugunsten des Profits interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt. Ein Rechercheverbund, darunter "Financial Times", "Spiegel", "New York Times" und "ZDF", berichtete unter Berufung auf die Daten auch, dass die Bank noch kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine eine Ausweitung ihres Geschäfts in Russland vorangetrieben habe.

Sewing: Schiebe Risiken nicht beiseite

Sewing reagiert im "Handelsblatt" auf Vorwürfe, er habe Kontrollen nicht ernst genommen und interne Warnungen ignoriert. Der Manager wehrte sich dagegen, er persönlich habe das Risikomanagement vernachlässigt: "Bei der Kundenprüfung habe ich gefragt, ob ein Privatkunde denselben aufwendigen Ablauf braucht wie ein Großunternehmen mit 300 Tochtergesellschaften." Ihm sei es um Effizienz gegangen: "Das heißt nicht, dass ich Risiken beiseiteschieben wollte."

Bei den vom Datenleck betroffenen Kunden habe die Bank sich entschuldigt. "Ich habe auch persönlich eine Reihe von Gesprächen geführt", sagte Sewing. "Die Kunden reagieren sehr besonnen, auch wenn sie natürlich nicht erfreut sind."

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"Haben überhaupt nichts zu verbergen"

In einem weiteren Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte Sewing, die Deutsche Bank habe sich in den vergangenen acht Jahren enorm verändert. "Nicht nur hinsichtlich ihrer Ertragskraft und Stabilität, sondern auch bei den Kontrollen und der Unternehmenskultur." Er betonte: "Wir haben überhaupt nichts zu verbergen. Wir wussten, dass diese Bank Defizite hatte, und haben sie behoben." In Compliance und Geldwäscheprävention seien sieben Milliarden Euro geflossen und die Mitarbeiterzahl dort um 40 Prozent auf 3.000 gestiegen.

"Kundendaten wie Kontonummern, Kontostände oder Login-Daten sind nach unseren Erkenntnissen nicht betroffen", sagte Sewing zu dem nun öffentlich gewordenen Datenabfluss. "Kunden müssen also keine Angst haben, dass jemand aufgrund dieser Veröffentlichung auf ihre Konten zugreifen kann."

Deutsche Bank nach Datenleak und Vorwürfen weiter auf Talfahrt

In einem soliden Marktumfeld bleiben die Aktien der Deutschen Bank am Mittwoch auf Talfahrt. Die Nachlese der kritischen Berichte zum Geschäftsgebaren, die mehrere Medien am Vortag nach gemeinsamen Recherchen konzertiert veröffentlicht hatten, ging bei Anlegern weiter. Seit dem Zwischenhoch im November haben die Aktien schon mehr als zehn Prozent verloren.

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Der Kurs des Bankinstituts sank am Mittwoch zeitweise via XETRA zeitweise um mehr als zwei Prozent und näherte sich der 30-Euro-Marke, an der aktuell die langfristig relevante 200-Tage-Indikatorlinie verläuft. Zuletzt betrug das Minus dann mit gezahlten 30,57 Euro noch 1,2 Prozent.

Am Dienstag hatten internationale Medien von Auswertungen interner Dokumente berichtet, die den Journalisten zugespielt worden waren. Unter anderem wird das Geldinstitut erneut mit Vorwürfen konfrontiert, bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt zu haben. Kritisch wurde in den Berichten auch über den Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing geschrieben.

Die Deutsche Bank reagierte am Dienstag mit dem Hinweis, die Sachverhalte lägen "viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte". Unter der Führung des seit April 2018 amtierenden Konzernchefs Sewing habe die Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen".

Experten betonten in ersten Einschätzungen, dass es hauptsächlich um Sachverhalte aus der Vergangenheit gehe, die bereits weitgehend aufgearbeitet worden seien. JPMorgan-Experte Kian Abouhossein geht auf Basis der bisher bekannten Aspekte davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen überschaubar bleiben. Er betonte aber, dass von den Medien weitere Berichte angekündigt seien, die er genau verfolgen wolle.

FRANKFURT (dpa-AFX)