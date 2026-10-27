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Dauerkrise

Boeing-Aktie etwas schwächer: Erneuter Verlust - Barmittelzufluss wächst

Boeing-Aktie etwas schwächer: Erneuter Verlust - Barmittelzufluss wächst

Der Flugzeughersteller Boeing hat in seiner Dauerkrise ein weiteres Verlustquartal verbucht.

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Boeing Co.
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Trotz eines Umsatzanstiegs stand in den Monaten Juli bis September unter dem Strich ein Fehlbetrag von 116 Millionen US-Dollar (knapp 104 Mio Euro), wie der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Arlington mitteilte. Damit war der Verlust deutlich kleiner als die 5,3 Milliarden Dollar aus dem Vorjahr. Zudem verbesserte sich der bereinigte Barmittelzufluss stärker als von Analysten erwartet. Die Boeing-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel 0,4 Prozent leichter bei 187,45 US-Dollar.

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Der Milliardenverlust vom Sommer 2025 war vor allem der weiteren Verzögerung des modernisierten Großraumjets 777X geschuldet, dessen erstes Exemplar inzwischen erst 2027 ausgeliefert werden soll. Boeing-Chef Kelly Ortberg verwies darauf, dass der Hersteller nun nach jahrelanger Verzögerung immerhin die Zulassung für die Mittelstreckenjet-Varianten 737 Max 7 und Max 10 erreicht hat. "Aber wir sind noch nicht fertig", räumte der Manager ein. Boeing konzentriere sich weiterhin auf Sicherheit und Qualität.

Der Konzern war nach den tödlichen Abstürzen zweier 737-Max-Jets in den Jahren 2018 und 2019 in eine Dauerkrise geraten und schrieb jahrelang rote Zahlen. Wegen Qualitäts- und Produktionsmängeln stellte die US-Luftfahrtbehörde den Hersteller Anfang 2024 unter verschärfte Aufsicht, hat die Zügel inzwischen jedoch wieder ein gutes Stück gelockert.

/stw/stk

ARLINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: Boeing, Jordan Tan / Shutterstock.com

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26.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
19.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
15.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets

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