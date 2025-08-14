Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusTreffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- US-Börsen unbewegt -- US-Regierung könnte bei Intel einsteigen -- RWE, Tesla, Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Verve korrigiert Prognose nach unten. Coherent-Aktie bricht ein nach enttäuschendem Ausblick. Deutsche Euroshop steigert Gewinn. Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt. Nagarro kappt Margen-Ziel. RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen. Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr. grenke erleidet Gewinneinbruch.
Umfrage
Auf welche Aktien setzen Sie derzeit überwiegend?