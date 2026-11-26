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DAVIGO investiert mit den beiden Systemen DAVID und GOLIATH in notierte Titel und nicht börsennotierte Unternehmen. Der Ansatz der Beteiligungsgesellschaft ist sehr innovativ und bietet aus Sicht von Analysten Potenzial für hohe Renditen.

DAVIGO investiert als Beteiligungsgesellschaft nach Darstellung von SMC-Research auf Basis von zwei Systemen strikt regelbasiert sowohl in notierte Aktien als auch in nicht börsennotierte Unternehmen. Aktuell startet die Gesellschaft mit der Einwerbung von Kapital einen dynamischen Skalierungsprozess. SMC-Analyst Holger Steffen sieht dadurch die Chance auf hohe Ertragssteigerungen.

Mit dem Einsatz der Software DAVID, die ein strikt regelbasiertes Anlagekonzept automatisiert umsetze, können laut SMC-Research beachtliche Resultate im Aktien-Investmentgeschäft erzielt werden. Seit 2018 habe das System in der realen Anwendung eine durchschnittliche Rendite von rund 25 Prozent p.a. erwirtschaftet. Die Rechte an dem System liegen bei der Trans-Index AG, einer Beteiligung der börsennotierten DAVIGO AG (Anteil: 26,8 Prozent). DAVIGO steuere mit der Software seit Jahren das Aktienportfolio, dessen Volumen Anfang Oktober bei knapp 320 Tsd. Euro gelegen habe.

Mit der Einwerbung von zusätzlichem Kapital solle das Portfolio jetzt stark ausgeweitet werden. Da DAVID in liquide Titel, insbesondere am US-Markt, investiere, lassen sich die Investments problemlos skalieren.

Zugleich solle mit Private Equity ein zweiter Bereich ausgebaut werden. Hierfür nutze DAVIGO das System GOLIATH (ebenfalls von der Trans-Index AG), das die mathematische Auswertung einer Datenbasis und die regelbasierte Entscheidungsfindung auf diesen Sektor übertragen habe. Ein erstes Investment auf Basis einer GOLIATH-Empfehlung sei im laufenden Jahr bereits getätigt worden, weitere sollen zügig folgen.

Zur Finanzierung des Wachstums habe DAVIGO eine Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu knapp 1,9 Mio. Euro emittiert und plane außerdem eine Aktienemission.

Die Analysten sehen auf Basis der bereits erzielten Erfolge von DAVID und der ausgefeilten Konzeption von GOLIATH in den Wachstumsplänen Potenzial für hohe Erträge. Eine weitere Ertragsquelle könnte die Nutzung der Systeme durch Dritte sein, mit der zudem ein Co-Investorennetzwerk rund um GOLIATH entstehen könnte. Gelingen hier schnelle Fortschritte, könnte das Ausschüttungen der Trans-Index AG ermöglichen.

Die Analysten haben die drei Ertragssäulen in ihr Modell integriert und einen relativ konservativen Ausbaupfad der Kapitalbasis angesetzt. Sollten sich Renditeerfolge wie in der Vergangenheit einstellen, dürfte dieser deutlich übertroffen werden.

Auf Basis ihrer Annahmen sehen sie aktuell einen fairen Wert von 3,00 Euro, der weit über dem aktuellen Kurs liege. Aus ihrer Sicht werde damit das Potenzial, das die technologischen Lösungen für die Investmentsteuerung bieten, am Markt noch deutlich unterschätzt.

Das Prognoserisiko sei allerdings ebenfalls hoch, u.a. wegen des noch frühen Stadiums von GOLIATH. Die Kombination hoher Chancen und hoher Risiken bei einem großen Kurspotenzial führe in ihrem Urteilsschema zum Urteil „Speculative Buy“, mit dem die Analysten die Coverage starten.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.11.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 25.11.2026 um 18:00 Uhr fertiggestellt und am 26.11.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-26-SMC-Studie-DAVIGO_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.