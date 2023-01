DAVOS/Habeck: Deutschland könnte Rezession 2023 vermeiden

Von Andrea Thomas

DAVOS/BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält es für möglich, dass Deutschland in diesem Jahr eine Rezession vermeiden kann. Allerdings sagte er dem Nachrichtensender Welt am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass eine Stagnation alleine nicht ausreichen werde, um die Innovationen in Deutschland voranzubringen, die während der Transformation des Landes hin zur Klimaneutralität benötigt würden.

"Das kann sein, dass wir das (eine Rezession) vermeiden können und insofern, die klassische Rezession, wenn sie kommt, nur sehr kurz und nicht sehr tief ausfällt.... Dann haben wir noch immer eine stagnierende Wirtschaftsleistung", sagte Habeck. "Wir sind noch nicht durch die Krise durch. Wir haben sie beherrschbar gemacht, das ist eine Leistung. Aber sie ist noch nicht überwunden."

Insgesamt sei in Deutschland Wachstum vor allem in bestimmten Bereichen nötig, um die Energiewende zu meistern. Gerade im Bereich der Wirtschaftsbranchen, die eine klimaneutrale Industrie und die Energieversorgung aufbauen würden, sei ein Aufschwung nötig, erklärte Habeck.

Inflation im Jahresdurchschnitt wohl eher über 5 Prozent

Auf die Frage nach der Inflationsentwicklung in diesem Jahr sagte Habeck, er gehe von geringeren Raten als im Vorjahr aus. Allerdings zeigte er sich skeptisch, dass die Inflation im Jahresdurchschnitt unter 5 Prozent liegen wird.

Nach einem höheren Start im ersten Quartal werde man voraussichtlich zu einer niedrigeren Rate Ende des Jahres kommen. "Die wird dann hoffentlich schon unter 5 Prozent sein, das wäre anzustreben und zu erarbeiten. Aber die Summe des Jahres wird nicht sicher unter 5 Prozent sein, eher drüber", so Habeck.

