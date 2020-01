DAVOS/Lagarde: EZB-Geldpolitik während Strategiedebatte nicht auf Autopilot

DAVOS (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , hat Änderungen der Geldpolitik während der zuletzt beschlossenen Strategiedebatte der Notenbank nicht ausgeschlossen. Man solle nicht annehmen, dass die Geldpolitik in der Zeit der Debatte "auf Autopilot" laufen werde, sagte Lagarde am Freitag dem Fernsehsender Bloomberg TV. Die Währungshüterin äußerte sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Am Vortag hatte die EZB mitgeteilt, dass die vom EZB-Rat beschlossene Überprüfung der geldpolitischen Strategie bis zum Ende des Jahres abschlossen sein soll. Lagarde hatte eine umfassende Überprüfung angekündigt, bei der auch Experten und Wissenschaftler beteiligt werden sollen. In dem Fernsehinterview sagte die Notenbankchefin, dass der Rat in der Zeit der Überprüfung die Konjunkturdaten weiter beobachten und falls notwendig auch geldpolitische Entscheidungen treffen werde.

An alle, die meinen, dass die Geldpolitik der EZB in den kommenden zwölf Monaten unverändert weiter laufen werde, richtete Lagarde folgende Aussage: "Ich sage aufpassen, Dinge können sich ändern."/jkr/jha/