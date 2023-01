DAVOS/Lagarde: EZB wird lange genug restriktiv bleiben

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde an ihrem jüngsten geldpolitischen Kurs festhalten. "Wir sind entschlossen, die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Wir werden Kurs halten, bis wir lange genug in restriktivem Territorium waren", sagte Lagarde in einer Podiumsdiskussion bei Weltwirtschaftsforum in Davos.

Lagarde zufolge achtet die EZB nicht nur auf die Gesamtinflation. "Die Inflation ist gemessen an allen Messgrößen viel zu hoch", sagte sie. Die Wirtschaftsaktivität sinke zwar, sei aber viel besser als erwartet. Die Wirtschaft des Euroraums werde wahrscheinlich nur sehr wenig schrumpfen. "Der Arbeitsmarkt ist so dynamisch wie nie zuvor", fügte sie hinzu.

