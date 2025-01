DAVOS: Reden von Selenskyj, Herzog, Scholz und Merz

DAVOS (dpa-AFX) - Der Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos steht am Dienstag ganz im Zeichen der großen geopolitischen Krisen. Nicht einmal 24 Stunden nach der Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Schweiz um Unterstützung für sein angegriffenes Land werben. Auch der israelische Staatspräsident Izchak Herzog redet - unter dem Eindruck der Geiselfreilassungen und der fragilen Waffenruhe im Gazastreifen.

Am Nachmittag hält auch der deutsche Bundestagswahlkampf Einzug in Davos: Zuerst spricht Kanzler Olaf Scholz (SPD), später Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, der in Davos allerdings als Oppositionsführer im Bundestag angekündigt ist.

Das 55. Weltwirtschaftsforum in Davos bringt eine Vielzahl an Staats- und Regierungschefs, Chefs großer Unternehmen sowie mächtige Nichtregierungsorganisationen zusammen. Am Donnerstag wird auch eine Rede von Donald Trump erwartet./tam/DP/nas