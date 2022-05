DAVOS/Scholz: Krieg belastet über Arbeitstag hinaus

DAVOS (dpa-AFX) - Die Gedanken an den Krieg in der Ukraine verfolgen Bundeskanzler Olaf Scholz weit über seinen Arbeitstag hinaus. "Da kann man nicht abschalten, das hört nicht einfach auf", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz. Wie Millionen anderen Menschen in Europa und der Welt bereite ihm das jeden Tag Sorge. "Auch die Frage, ob jetzt ein Krieg ausbricht, der über den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine hinausgreift."

Die Bilder und das Leid in dem Land, das sich seit mehr als drei Monaten gegen einen russischen Angriff wehrt, seien furchtbar. "Und ich finde, dass man den Schrecken darüber und die Sorge, die damit verbunden ist, nicht wegtun soll", sagte der Bundeskanzler. "Sondern sie muss jeden Tag ein Ansporn sein, dass wir alles dafür tun, dass dieser furchtbare Krieg so schnell wie möglich endet."/tam/DP/jha