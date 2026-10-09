Dawn legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

09.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 325,8 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 303,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Dawn präsentierte am 08.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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