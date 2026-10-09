Dawn legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Dawn präsentierte am 08.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,74 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 325,8 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 303,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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